Spanish Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Aramco Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:13.718 141.318 mph 2 Verstappen Red Bull 1:14.085 0.367 3 Hamilton Ferrari 1:14.096 0.378 4 Leclerc Ferrari 1:14.238 0.520 5 Piastri McLaren 1:14.294 0.576 6 Lawson Racing Bulls 1:14.339 0.621 7 Bearman Haas 1:14.597 0.879 8 Hadjar Racing Bulls 1:14.605 0.887 9 Tsunoda Red Bull 1:14.643 0.925 10 Gasly Alpine 1:14.746 1.028 11 Russell Mercedes 1:14.751 1.033 12 Stroll Aston Martin 1:14.786 1.068 13 Alonso Aston Martin 1:14.798 1.080 14 Hulkenberg Stake 1:14.865 1.147 15 Sainz Williams 1:14.935 1.217 16 Bortoleto Stake 1:15.155 1.437 17 Hirakawa Haas 1:15.298 1.580 18 Antonelli Mercedes 1:15.369 1.651 19 Martins Williams 1:15.522 1.804 20 Colapinto Alpine 1:15.530 1.812