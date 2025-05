Monaco Grand Prix: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Tag Heuer Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:10.953 105.710 mph 2 Verstappen Red Bull 1:11.233 0.280 3 Norris McLaren 1:11.247 0.294 4 Piastri McLaren 1:11.398 0.445 5 Hamilton Ferrari 1:11.516 0.563 6 Albon Williams 1:11.668 0.715 7 Lawson Racing Bulls 1:11.814 0.861 8 Sainz Williams 1:11.893 0.940 9 Tsunoda Red Bull 1:11.952 0.999 10 Antonelli Mercedes 1:12.013 1.060 11 Russell Mercedes 1:12.066 1.113 12 Alonso Aston Martin 1:12.101 1.148 13 Hulkenberg Stake 1:12.125 1.172 14 Gasly Alpine 1:12.194 1.241 15 Stroll Aston Martin 1:12.202 1.249 16 Bearman Haas 1:12.251 1.298 17 Hadjar Racing Bulls 1:12.271 1.318 18 Ocon Haas 1:12.499 1.546 19 Bortoleto Stake 1:12.601 1.648 20 Colapinto Alpine 1:12.851 1.898