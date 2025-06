Canadian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Pirelli Grand Prix du Canada.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:13.193 133.285 mph 2 Albon Williams 1:13.232 0.039 3 Sainz Williams 1:13.275 0.082 4 Russell Mercedes 1:13.535 0.342 5 Hamilton Ferrari 1:13.620 0.427 6 Hadjar Racing Bulls 1:13.631 0.438 7 Norris McLaren 1:13.651 0.458 8 Lawson Racing Bulls 1:13.737 0.544 9 Gasly Alpine 1:13.817 0.624 10 Leclerc Ferrari 1:13.885 0.692 11 Tsunoda Red Bull 1:13.927 0.734 12 Alonso Aston Martin 1:13.972 0.779 13 Antonelli Mercedes 1:14.002 0.809 14 Piastri McLaren 1:14.198 1.005 15 Stroll Aston Martin 1:14.203 1.010 16 Bortoleto Stake 1:14.324 1.131 17 Bearman Haas 1:14.520 1.327 18 Ocon Haas 1:14.605 1.412 19 Colapinto Alpine 1:14.645 1.452 20 Hulkenberg Stake 1:14.821 1.628