Spanish Grand Prix: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Aramco Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Piastri McLaren 1:12.387 143.916 mph 2 Norris McLaren 1:12.913 0.526 3 Leclerc Ferrari 1:13.130 0.743 4 Russell Mercedes 1:13.139 0.752 5 Verstappen Red Bull 1:13.375 0.988 6 Hadjar Racing Bulls 1:13.382 0.995 7 Antonelli Mercedes 1:13.405 1.018 8 Alonso Aston Martin 1:13.414 1.027 9 Hamilton Ferrari 1:13.527 1.140 10 Lawson Racing Bulls 1:13.637 1.250 11 Bortoleto Stake 1:13.722 1.335 12 Hulkenberg Stake 1:13.733 1.346 13 Sainz Williams 1:13.758 1.371 14 Tsunoda Red Bull 1:13.892 1.505 15 Stroll Aston Martin 1:13.904 1.517 16 Gasly Alpine 1:13.954 1.567 17 Colapinto Alpine 1:14.085 1.698 18 Ocon Haas 1:14.138 1.751 19 Albon Williams 1:14.289 1.902 20 Bearman Haas 1:14.460 2.073