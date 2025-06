Canadian Grand Prix: Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the Pirelli Grand Prix du Canada.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Russell Mercedes 63 1:14.119 131.620 mph 2 Norris McLaren 65 1:14.229 0.110 3 Piastri McLaren 64 1:14.255 0.136 4 Leclerc Ferrari 57 1:14.261 0.142 5 Verstappen Red Bull 62 1:14.287 0.168 6 Sainz Williams 59 1:14.389 0.270 7 Antonelli Mercedes 60 1:14.455 0.336 8 Ocon Haas 61 1:14.593 0.474 9 Hamilton Ferrari 64 1:14.805 0.686 10 Stroll Aston Martin 57 1:14.902 0.783 11 Gasly Alpine 63 1:14.993 0.874 12 Alonso Aston Martin 58 1:15.024 0.905 13 Tsunoda Red Bull 59 1:15.358 1.239 14 Hulkenberg Stake 65 1:15.372 1.253 15 Bearman Haas 62 1:15.397 1.278 16 Bortoleto Stake 56 1:15.414 1.295 17 Colapinto Alpine 53 1:16.076 1.957 18 Albon Williams 31 1:16.197 2.078 19 Hadjar Racing Bulls 51 1:16.292 2.173 20 Lawson Racing Bulls 52 1:16.320 2.201

