Miami Grand Prix: Practice - Times

Times from today's free practice session for the Crypto.com Miami Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Piastri McLaren 1:27.128 138.952 mph 2 Leclerc Ferrari 1:27.484 0.356 3 Verstappen Red Bull 1:27.558 0.430 4 Sainz Williams 1:27.678 0.550 5 Albon Williams 1:27.955 0.827 6 Hadjar Racing Bulls 1:27.968 0.840 7 Russell Mercedes 1:28.058 0.930 8 Tsunoda Red Bull 1:28.155 1.027 9 Antonelli Mercedes 1:28.227 1.099 10 Alonso Aston Martin 1:28.243 1.115 11 Lawson Racing Bulls 1:28.374 1.246 12 Norris McLaren 1:28.391 1.263 13 Hamilton Ferrari 1:28.556 1.428 14 Hulkenberg Stake 1:28.573 1.445 15 Bortoleto Stake 1:28.771 1.643 16 Bearman Haas 1:28.996 1.868 17 Gasly Alpine 1:29.084 1.956 18 Ocon Haas 1:29.179 2.051 19 Doohan Alpine 1:29.357 2.229 20 Stroll Aston Martin 1:29.362 2.234