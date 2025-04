Saudi Arabian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the STC Saudi Arabian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:28.267 156.471 mph 2 Piastri McLaren 1:28.430 0.163 3 Verstappen Red Bull 1:28.547 0.280 4 Leclerc Ferrari 1:28.749 0.482 5 Sainz Williams 1:28.942 0.675 6 Tsunoda Red Bull 1:28.963 0.696 7 Russell Mercedes 1:28.973 0.706 8 Gasly Alpine 1:29.106 0.839 9 Hulkenberg Stake 1:29.193 0.926 10 Albon Williams 1:29.220 0.953 11 Antonelli Mercedes 1:29.242 0.975 12 Hadjar Racing Bulls 1:29.306 1.039 13 Hamilton Ferrari 1:29.371 1.104 14 Lawson Racing Bulls 1:29.488 1.221 15 Alonso Aston Martin 1:29.662 1.395 16 Bearman Haas 1:29.754 1.487 17 Doohan Alpine 1:29.912 1.645 18 Stroll Aston Martin 1:30.007 1.740 19 Ocon Haas 1:30.019 1.752 20 Bortoleto Stake No Time