Bahrain Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Gulf Air Bahrain Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Piastri McLaren 1:30.505 133.767 mph 2 Norris McLaren 1:30.659 0.154 3 Russell Mercedes 1:31.032 0.527 4 Leclerc Ferrari 1:31.045 0.540 5 Antonelli Mercedes 1:31.227 0.722 6 Hadjar Racing Bulls 1:31.238 0.733 7 Verstappen Red Bull 1:31.330 0.825 8 Hamilton Ferrari 1:31.576 1.071 9 Bearman Haas 1:31.584 1.079 10 Sainz Williams 1:31.623 1.118 11 Albon Williams 1:31.696 1.191 12 Lawson Racing Bulls 1:31.706 1.201 13 Bortoleto Stake 1:31.772 1.267 14 Doohan Alpine 1:31.788 1.283 15 Alonso Aston Martin 1:31.825 1.320 16 Ocon Haas 1:31.870 1.365 17 Gasly Alpine 1:31.947 1.442 18 Tsunoda Red Bull 1:32.024 1.519 19 Stroll Aston Martin 1:32.382 1.877 20 Hulkenberg Stake 1:32.496 1.991