Japanese Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Lenovo Japanese Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Piastri McLaren 1:28.114 147.425 mph 2 Norris McLaren 1:28.163 0.049 3 Hadjar Racing Bulls 1:28.518 0.404 4 Hamilton Ferrari 1:28.544 0.430 5 Lawson Racing Bulls 1:28.559 0.445 6 Russell Mercedes 1:28.567 0.453 7 Leclerc Ferrari 1:28.586 0.472 8 Verstappen Red Bull 1:28.670 0.556 9 Gasly Alpine 1:28.757 0.643 10 Sainz Williams 1:28.832 0.718 11 Albon Williams 1:29.023 0.909 12 Hulkenberg Stake 1:29.062 0.948 13 Bortoleto Stake 1:29.335 1.221 14 Ocon Haas 1:29.507 1.393 15 Bearman Haas 1:29.654 1.540 16 Antonelli Mercedes 1:29.733 1.619 17 Alonso Aston Martin 1:29.978 1.864 18 Tsunoda Red Bull 1:30.625 2.511 19 Stroll Aston Martin 1:30.845 2.731 20 Doohan Alpine 1:31.659 3.545