Chinese Grand Prix: Sprint Shootout - Times

Times from today's Shootout for the Heineken Chinese Grand Prix Sprint.

Pos Driver Team Time Gap 1 Hamilton Ferrari 1:30.849 134.221 mph 2 Verstappen Red Bull 1:30.867 0.018 3 Piastri McLaren 1:30.929 0.080 4 Leclerc Ferrari 1:31.057 0.208 5 Russell Mercedes 1:31.169 0.320 6 Norris McLaren 1:31.393 0.544 7 Antonelli Mercedes 1:31.738 0.889 8 Tsunoda Racing Bulls 1:31.773 0.924 9 Albon Williams 1:31.852 1.003 10 Stroll Aston Martin 1:31.982 1.133 11 Alonso Aston Martin 1:31.815 12 Bearman Haas 1:31.978 13 Sainz Williams 1:32.325 14 Bortoleto Stake 1:32.564 15 Hadjar Racing Bulls No Time 16 Doohan Alpine 1:32.575 17 Gasly Alpine 1:32.640 18 Ocon Haas 1:32.651 19 Hulkenberg Stake 1:32.675 20 Lawson Red Bull 1:32.729