Australian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Louis Vuitton Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:16.439 154.461 mph 2 Piastri McLaren 1:16.563 0.124 3 Norris McLaren 1:16.580 0.141 4 Tsunoda Racing Bulls 1:16.784 0.345 5 Hamilton Ferrari 1:16.859 0.420 6 Hadjar Racing Bulls 1:17.019 0.580 7 Verstappen Red Bull 1:17.063 0.624 8 Hulkenberg Stake 1:17.161 0.722 9 Stroll Aston Martin 1:17.279 0.840 10 Russell Mercedes 1:17.282 0.843 11 Sainz Williams 1:17.302 0.863 12 Albon Williams 1:17.302 0.863 13 Alonso Aston Martin 1:17.330 0.891 14 Doohan Alpine 1:17.394 0.955 15 Gasly Alpine 1:17.493 1.054 16 Antonelli Mercedes 1:17.634 1.195 17 Lawson Red Bull 1:17.640 1.201 18 Bortoleto Stake 1:17.847 1.408 19 Ocon Haas 1:18.034 1.595