Australian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Louis Vuitton Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:17.252 152.835 mph 2 Sainz Williams 1:17.401 0.149 3 Leclerc Ferrari 1:17.461 0.209 4 Piastri McLaren 1:17.670 0.418 5 Verstappen Red Bull 1:17.696 0.444 6 Albon Williams 1:17.713 0.461 7 Russell Mercedes 1:17.716 0.464 8 Alonso Aston Martin 1:17.736 0.484 9 Hadjar Racing Bulls 1:17.847 0.595 10 Stroll Aston Martin 1:18.057 0.805 11 Tsunoda Racing Bulls 1:18.061 0.809 12 Hamilton Ferrari 1:18.071 0.819 13 Doohan Alpine 1:18.232 0.980 14 Antonelli Mercedes 1:18.390 1.138 15 Botoleto Stake 1:18.438 1.186 16 Lawson Red Bull 1:18.455 1.203 17 Gasly Alpine 1:18.505 1.253 18 Hulkenberg Stake 1:18.586 1.334 19 Ocon Haas 1:19.139 1.887 20 Bearman Haas 1:19.312 2.060