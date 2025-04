Japanese Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Lenovo Japanese Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:28.549 146.701 mph 2 Russell Mercedes 1:28.712 0.163 3 Leclerc Ferrari 1:28.965 0.416 4 Hamilton Ferrari 1:29.051 0.502 5 Verstappen Red Bull 1:29.065 0.516 6 Tsunoda Red Bull 1:29.172 0.623 7 Alonso Aston Martin 1:29.222 0.673 8 Hadjar Racing Bulls 1:29.225 0.676 9 Antonelli Mercedes 1:29.284 0.735 10 Sainz Williams 1:29.333 0.784 11 Albon Williams 1:29.392 0.843 12 Hirakawa Alpine 1:29.394 0.845 13 Lawson Racing Bulls 1:29.536 0.987 14 Gasly Alpine 1:29.547 0.998 15 Piastri McLaren 1:29.708 1.159 16 Stroll Aston Martin 1:29.758 1.209 17 Hulkenberg Stake 1:30.023 1.474 18 Bearman Haas 1:30.077 1.528 19 Ocon Haas 1:30.123 1.574 20 Bortoleto Stake 1:30.147 1.598