Bahrain Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Gulf Air Bahrain Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:33.204 129.894 mph 2 Gasly Alpine 1:33.442 0.238 3 Hamilton Ferrari 1:33.800 0.596 4 Albon Williams 1:33.928 0.724 5 Ocon Haas 1:34.184 0.980 6 Hulkenberg Stake 1:34.262 1.058 7 Doohan Alpine 1:34.396 1.192 8 Lawson Racing Bulls 1:34.397 1.193 9 Tsunoda Red Bull 1:34.484 1.280 10 Piastri McLaren 1:34.508 1.304 11 Bortoleto Stake 1:34.628 1.424 12 Hadjar Racing Bulls 1:34.667 1.463 13 Browning Williams 1:34.885 1.681 14 Beganovic Ferrari 1:35.055 1.851 15 Stroll Aston Martin 1:35.116 1.912 16 Drugovich Aston Martin 1:35.198 1.994 17 Hirakawa Haas 1:35.261 2.057 18 Vesti Mercedes 1:35.325 2.121 19 Iwasa Red Bull 1:35.475 2.271 20 Antonelli Mercedes 1:38.051 4.847