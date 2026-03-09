Site logo

Australian Grand Prix: Fastest Race Laps

09/03/2026

Fastest times posted by each driver during the Qatar Airways Australian Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap
1 Verstappen Red Bull 43 1:22.091 143.823 mph
2 Norris McLaren 53 1:22.358 0.267
3 Antonelli Mercedes 57 1:22.417 0.326
4 Hamilton Ferrari 55 1:22.423 0.332
5 Leclerc Ferrari 38 1:22.579 0.488
6 Russell Mercedes 21 1:22.670 0.579
7 Colapinto Alpine 48 1:22.926 0.835
8 Bortoleto Audi 45 1:23.257 1.166
9 Sainz Williams 52 1:23.590 1.499
10 Lawson Racing Bulls 47 1:23.783 1.692
11 Bearman Haas 22 1:24.020 1.929
12 Lindblad Racing Bulls 21 1:24.182 2.091
13 Albon Williams 36 1:24.375 2.284
14 Ocon Haas 25 1:24.424 2.333
15 Gasly Alpine 56 1:24.486 2.395
16 Hadjar Red Bull 9 1:25.239 3.148
17 Stroll Aston Martin 36 1:25.410 3.319
18 Alonso Aston Martin 15 1:25.713 3.622
19 Perez Cadillac 47 1:26.070 3.979
20 Bottas Cadillac 8 1:27.364 5.273

Check out our Sunday gallery from Melbourne here.

