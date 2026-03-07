Site logo

Australian Grand Prix: Qualifying - Times

07/03/2026

Times from today's qualifying session for the Qatar Airways Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Russell Mercedes 1:18.518 150.368 mph
2 Antonelli Mercedes 1:18.811 0.293
3 Hadjar Red Bull 1:19.303 0.785
4 Leclerc Ferrari 1:19.327 0.809
5 Piastri McLaren 1:19.380 0.862
6 Norris McLaren 1:19.475 0.957
7 Hamilton Ferrari 1:19.478 0.960
8 Lawson Racing Bulls 1:19.994 1.476
9 Lindblad Racing Bulls 1:21.247 2.729
10 Bortoleto Audi No Time
11 Hulkenberg Audi 1:20.303
12 Bearman Haas 1:20.311
13 Ocon Haas 1:20.491
14 Gasly Alpine 1:20.501
15 Albon Williams 1:20.941
16 Colapinto Alpine 1:21.270
17 Alonso Aston Martin 1:21.969
18 Perez Cadillac 1:22.605
19 Bottas Cadillac 1:23.244
20 Verstappen Red Bull No Time
21 Sainz Williams No Time
22 Stroll Aston Martin No Time

