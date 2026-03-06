Site logo

Australian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

NEWS STORY
06/03/2026

Times from today's second free practice session for the Qatar Airways Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap
1 Piastri McLaren S 1:19.729 148.084 mph
2 Antonelli Mercedes S 1:19.943 0.214
3 Russell Mercedes S 1:20.049 0.320
4 Hamilton Ferrari S 1:20.050 0.321
5 Leclerc Ferrari S 1:20.291 0.562
6 Verstappen Red Bull S 1:20.366 0.637
7 Norris McLaren S 1:20.794 1.065
8 Lindblad Racing Bulls S 1:20.922 1.193
9 Hadjar Red Bull S 1:20.941 1.212
10 Ocon Haas S 1:21.179 1.450
11 Bearman Haas S 1:21.326 1.597
12 Hulkenberg Audi S 1:21.351 1.622
13 Lawson Racing Bulls S 1:21.358 1.629
14 Bortoleto Audi S 1:21.668 1.939
15 Albon Williams S 1:21.847 2.118
16 Gasly Alpine S 1:22.167 2.438
17 Sainz Williams M 1:22.253 2.524
18 Colapinto Alpine S 1:22.619 2.890
19 Bottas Cadillac S 1:23.660 3.931
20 Alonso Aston Martin S 1:24.662 4.933
21 Stroll Aston Martin S 1:25.816 6.087
22 Perez Cadillac S No Time -

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms