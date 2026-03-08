Site logo

Australian Grand Prix: Result

08/03/2026

Result of the Qatar Airways Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Laps Gap
1 Russell Mercedes 58 1h 23:06.801
2 Antonelli Mercedes 58 + 0:02.974
3 Leclerc Ferrari 58 + 0:15.519
4 Hamilton Ferrari 58 + 0:16.144
5 Norris McLaren 58 + 0:51.741
6 Verstappen Red Bull 58 + 0:54.617
7 Bearman Haas 57 + 1 Lap
8 Lindblad Racing Bulls 57 + 1 Lap
9 Bortoleto Audi 57 + 1 Lap
10 Gasly Alpine 57 + 1 Lap
11 Ocon Haas 57 + 1 Lap
12 Albon Williams 57 + 1 Lap
13 Lawson Racing Bulls 57 + 1 Lap
14 Colapinto Alpine 56 + 2 Laps
15 Sainz Williams 56 + 2 Laps
16 Perez Cadillac 55 + 3 Laps
Stroll Aston Martin 43 Retired
Alonso Aston Martin 21 Retired
Bottas Cadillac 15 Retired
Hadjar Red Bull 10 Engine
Piastri McLaren Did Not Start
Hulkenberg Audi Did Not Start

Fastest Lap: Verstappen (Red Bull) 1:22.091 (Lap 43)

