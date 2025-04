Japanese Grand Prix: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Lenovo Japanese Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:26.983 149.342 mph 2 Norris McLaren 1:26.995 0.012 3 Piastri McLaren 1:27.027 0.044 4 Leclerc Ferrari 1:27.299 0.316 5 Russell Mercedes 1:27.318 0.335 6 Antonelli Mercedes 1:27.555 0.572 7 Hadjar Racing Bulls 1:27.569 0.586 8 Hamilton Ferrari 1:27.610 0.627 9 Albon Williams 1:27.615 0.632 10 Bearman Haas 1:27.867 0.884 11 Gasly Alpine 1:27.822 12 Sainz Williams 1:27.836 13 Alonso Aston Martin 1:27.897 14 Lawson Racing Bulls 1:27.906 15 Tsunoda Red Bull 1:28.000 16 Hulkenberg Stake 1:28.570 17 Bortoleto Stake 1:28.622 18 Ocon Haas 1:28.696 19 Doohan Alpine 1:28.877 20 Stroll Aston Martin 1:29.271