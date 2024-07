Belgian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Rolex Belgian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:43.372 151.568 mph 2 Piastri McLaren 1:43.903 0.531 3 Albon Williams 1:44.099 0.727 4 Russell Mercedes 1:44.225 0.853 5 Hamilton Mercedes 1:44.279 0.907 6 Leclerc Ferrari 1:44.306 0.934 7 Perez Red Bull 1:44.329 0.957 8 Norris McLaren 1:44.415 1.043 9 Sainz Ferrari 1:44.574 1.202 10 Stroll Aston Martin 1:44.699 1.327 11 Gasly Alpine 1:44.833 1.461 12 Alonso Aston Martin 1:44.921 1.549 13 Ricciardo RB 1:44.950 1.578 14 Bottas Stake 1:45.155 1.783 15 Sargeant Williams 1:45.311 1.939 16 Tsunoda RB 1:45.564 2.192 17 Hulkenberg Haas 1:45.645 2.273 18 Magnussen Haas 1:45.812 2.440 19 Zhou Stake 1:45.995 2.623 20 Ocon Alpine No Time