Hungarian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Hungarian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Sainz Ferrari S 1:18.713 124.506 mph 2 Verstappen Red Bull S 1:18.989 0.276 3 Leclerc Ferrari H 1:19.011 0.298 4 Russell Mercedes M 1:19.137 0.424 5 Zhou Stake S 1:19.180 0.467 6 Norris McLaren M 1:19.211 0.498 7 Piastri McLaren M 1:19.249 0.536 8 Tsunoda RB S 1:19.260 0.547 9 Stroll Aston Martin S 1:19.265 0.552 10 Hamilton Mercedes M 1:19.287 0.574 11 Perez Red Bull S 1:19.440 0.727 12 Ricciardo RB M 1:19.578 0.865 13 Alonso Aston Martin S 1:19.686 0.973 14 Albon Williams S 1:19.794 1.081 15 Bottas Stake S 1:19.804 1.091 16 Sargeant Williams S 1:19.885 1.172 17 Gasly Alpine M 1:19.976 1.263 18 Ocon Alpine S 1:20.023 1.310 19 Magnussen Haas M 1:20.295 1.582 20 Bearman Haas M 1:20.371 1.658