British Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Qatar Airways British Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:26.549 152.262 mph 2 Piastri McLaren 1:26.880 0.331 3 Perez Red Bull 1:26.983 0.434 4 Hulkenberg Haas 1:26.990 0.441 5 Leclerc Ferrari 1:27.150 0.601 6 Hamilton Mercedes 1:27.202 0.653 7 Verstappen Red Bull 1:27.233 0.684 8 Sainz Ferrari 1:27.249 0.700 9 Stroll Aston Martin 1:27.274 0.725 10 Russell Mercedes 1:27.294 0.745 11 Alonso Aston Martin 1:27.372 0.823 12 Bottas Stake 1:27.381 0.832 13 Albon Williams 1:27.645 1.096 14 Gasly Alpine 1:27.732 1.183 15 Ocon Alpine 1:27.743 1.194 16 Tsunoda RB 1:27.745 1.196 17 Sargeant Williams 1:27.809 1.260 18 Zhou Stake 1:27.813 1.264 19 Ricciardo RB 1:27.916 1.367 20 Magnussen Haas 1:28.122 1.573