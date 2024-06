Austrian Grand Prix: Sprint Shootout - Times

Times from today's Shootout for the Qatar Airways Austrian Grand Prix Sprint.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:04.686 149.324 mph 2 Norris McLaren 1:04.779 0.093 3 Piastri McLaren 1:04.987 0.301 4 Russell Mercedes 1:05.054 0.368 5 Sainz Ferrari 1:05.126 0.440 6 Hamilton Mercedes 1:05.270 0.584 7 Perez Red Bull 1:06.008 1.322 8 Ocon Alpine 1:06.101 1.415 9 Gasly Alpine 1:06.624 1.938 10 Leclerc Ferrari No Time 11 Magnussen Haas 1:05.806 12 Stroll Aston Martin 1:05.847 13 Alonso Aston Martin 1:05.878 14 Tsunoda RB 1:05.960 15 Sargeant Williams No Time 16 Ricciardo RB 1:06.581 17 Hulkenberg Haas 1:06.583 18 Bottas Stake 1:06.725 19 Albon Williams 1:06.754 20 Zhou Stake 1:07.197