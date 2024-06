Austrian Grand Prix: Practice - Times

Times from today's free practice session for the Qatar Airways Austrian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Verstappen Red Bull S 1:05.685 147.053 mph 2 Piastri McLaren S 1:05.961 0.276 3 Leclerc Ferrari S 1:06.055 0.370 4 Sainz Ferrari S 1:06.128 0.443 5 Hamilton Mercedes H 1:06.254 0.569 6 Ocon Alpine S 1:06.297 0.612 7 Stroll Aston Martin S 1:06.384 0.699 8 Russell Mercedes H 1:06.386 0.701 9 Tsunoda RB S 1:06.579 0.894 10 Alonso Aston Martin S 1:06.603 0.918 11 Gasly Alpine S 1:06.734 1.049 12 Perez Red Bull M 1:06.783 1.098 13 Norris McLaren H 1:06.880 1.195 14 Zhou Stake S 1:06.919 1.234 15 Bottas Stake S 1:06.925 1.240 16 Ricciardo RB S 1:06.962 1.277 17 Hulkenberg Haas S 1:06.966 1.281 18 Albon Williams M 1:06.995 1.310 19 Magnussen Haas S 1:07.145 1.460 20 Sargeant Williams M 1:07.259 1.574 {/tmplate}