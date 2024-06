Spanish Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Aramco Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Hamilton Mercedes 1:13.264 142.194 mph 2 Sainz Ferrari 1:13.286 0.022 3 Norris McLaren 1:13.319 0.055 4 Gasly Alpine 1:13.443 0.179 5 Verstappen Red Bull 1:13.504 0.240 6 Leclerc Ferrari 1:13.597 0.333 7 Piastri McLaren 1:13.622 0.358 8 Russell Mercedes 1:13.722 0.458 9 Ocon Alpine 1:13.766 0.502 10 Bottas Stake 1:13.924 0.660 11 Magnussen Haas 1:14.021 0.757 12 Hulkenberg Haas 1:14.053 0.789 13 Perez Red Bull 1:14.081 0.817 14 Alonso Aston Martin 1:14.091 0.827 15 Tsunoda RB 1:14.211 0.947 16 Ricciardo RB 1:14.257 0.993 17 Zhou Stake 1:14.345 1.081 18 Stroll Aston Martin 1:14.402 1.138 19 Albon Williams 1:14.807 1.543 20 Sargeant Williams 1:15.070 1.806