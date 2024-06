Canada Grand Prix: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the AWS Grand Prix du Canada.

Pos Driver Team Time Gap 1 Hamilton Mercedes 1:12.549 134.468 mph 2 Verstappen Red Bull 1:12.923 0.374 3 Russell Mercedes 1:12.957 0.408 4 Stroll Aston Martin 1:13.026 0.477 5 Piastri McLaren 1:13.266 0.717 6 Ricciardo RB 1:13.279 0.730 7 Norris McLaren 1:13.293 0.744 8 Alonso Aston Martin 1:13.340 0.791 9 Perez Red Bull 1:13.342 0.793 10 Leclerc Ferrari 1:13.349 0.800 11 Magnussen Haas 1:13.439 0.890 12 Sainz Ferrari 1:13.570 1.021 13 Bottas Stake 1:13.642 1.093 14 Sargeant Williams 1:13.663 1.114 15 Tsunoda RB 1:13.716 1.167 16 Gasly Alpine 1:13.737 1.188 17 Hulkenberg Haas 1:13.777 1.228 18 Albon Williams 1:13.880 1.331 19 Ocon Alpine 1:14.075 1.526 20 Zhou Stake 1:18.656 6.107