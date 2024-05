Monaco Grand Prix: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:10.270 106.231 mph 2 Piastri McLaren 1:10.424 0.154 3 Sainz Ferrari 1:10.518 0.248 4 Norris McLaren 1:10.542 0.272 5 Russell Mercedes 1:10.543 0.273 6 Verstappen Red Bull 1:10.567 0.297 7 Hamilton Mercedes 1:10.621 0.351 8 Tsunoda RB 1:10.858 0.588 9 Albon Williams 1:10.948 0.678 10 Gasly Alpine 1:11.311 1.041 11 Ocon Alpine 1:11.285 12 Hulkenberg Haas 1:11.440 13 Ricciardo RB 1:11.482 14 Stroll Aston Martin 1:11.563 15 Magnussen Haas 1:11.725 16 Alonso Aston Martin 1:12.019 17 Sargeant Williams 1:12.020 18 Perez Red Bull 1:12.060 19 Bottas Stake 1:12.512 20 Zhou Stake 1:13.028