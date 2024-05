Monaco Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Hamilton Mercedes S 1:12.169 103.436 mph 2 Piastri McLaren S 1:12.198 0.029 3 Russell Mercedes S 1:12.295 0.126 4 Norris McLaren S 1:12.396 0.227 5 Leclerc Ferrari M 1:12.397 0.228 6 Alonso Aston Martin S 1:12.775 0.606 7 Stroll Aston Martin S 1:12.789 0.620 8 Tsunoda RB S 1:12.875 0.706 9 Ricciardo RB S 1:12.901 0.732 10 Sainz Ferrari M 1:12.954 0.785 11 Verstappen Red Bull M 1:12.984 0.815 12 Perez Red Bull M 1:13.229 1.060 13 Bottas Stake S 1:13.248 1.079 14 Magnussen Haas M 1:13.390 1.221 15 Albon Williams M 1:13.425 1.256 16 Hulkenberg Haas M 1:13.576 1.407 17 Sargeant Williams M 1:14.150 1.981 18 Ocon Alpine M 1:14.159 1.990 19 Zhou Stake S 1:14.570 2.401 20 Gasly Alpine M 1:15.574 3.405