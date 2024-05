Monaco Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Leclerc Ferrari S 1:11.278 104.729 mph 2 Hamilton Mercedes S 1:11.466 0.188 3 Alonso Aston Martin S 1:11.753 0.475 4 Verstappen Red Bull S 1:11.813 0.535 5 Norris McLaren S 1:11.953 0.675 6 Sainz Ferrari S 1:11.962 0.684 7 Stroll Aston Martin S 1:12.062 0.784 8 Perez Red Bull S 1:12.099 0.821 9 Albon Williams S 1:12.257 0.979 10 Russell Mercedes S 1:12.260 0.982 11 Tsunoda RB M 1:12.349 1.071 12 Piastri McLaren M 1:12.366 1.088 13 Magnussen Haas S 1:12.473 1.195 14 Ocon Alpine S 1:12.554 1.276 15 Hulkenberg Haas S 1:12.569 1.291 16 Ricciardo RB M 1:12.577 1.299 17 Gasly Alpine S 1:12.750 1.472 18 Sargeant Williams S 1:12.790 1.512 19 Bottas Stake M 1:13.057 1.779 20 Zhou Stake M 1:13.773 2.495