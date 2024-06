Canada Grand Prix: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the AWS Grand Prix du Canada.

Pos Driver Team Time Gap 1 Russell Mercedes 1:12.000 135.494 mph 2 Verstappen Red Bull 1:12.000 0.000 3 Norris McLaren 1:12.021 0.021 4 Piastri McLaren 1:12.103 0.103 5 Ricciardo RB 1:12.178 0.178 6 Alonso Aston Martin 1:12.228 0.228 7 Hamilton Mercedes 1:12.280 0.280 8 Tsunoda RB 1:12.414 0.414 9 Stroll Aston Martin 1:12.701 0.701 10 Albon Williams 1:12.796 0.796 11 Leclerc Ferrari 1:12.691 12 Sainz Ferrari 1:12.728 13 Sargeant Williams 1:12.736 14 Magnussen Haas 1:12.916 15 Gasly Alpine 1:12.940 16 Perez Red Bull 1:13.326 17 Bottas Stake 1:13.366 18 Ocon Alpine 1:13.435 19 Hulkenberg Haas 1:13.978 20 Zhou Stake 1:14.292