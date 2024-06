Spanish Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Aramco Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Norris McLaren S 1:14.228 140.347 mph 2 Verstappen Red Bull S 1:14.252 0.024 3 Sainz Ferrari M 1:14.572 0.344 4 Russell Mercedes M 1:14.614 0.386 5 Perez Red Bull S 1:14.692 0.464 6 Piastri McLaren S 1:14.867 0.639 7 Hamilton Mercedes M 1:14.911 0.683 8 Ocon Alpine M 1:15.086 0.858 9 Alonso Aston Martin S 1:15.222 0.994 10 Albon Williams S 1:15.417 1.189 11 Leclerc Ferrari M 1:15.434 1.206 12 Bottas Stake S 1:15.472 1.244 13 Gasly Alpine M 1:15.484 1.256 14 Stroll Aston Martin S 1:15.512 1.284 15 Ricciardo RB S 1:15.580 1.352 16 Zhou Stake S 1:15.616 1.388 17 Magnussen Haas S 1:15.644 1.416 18 Sargeant Williams S 1:15.752 1.524 19 Bearman Haas S 1:15.865 1.637 20 Tsunoda RB S 1:15.916 1.688