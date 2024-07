British Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Qatar Airways British Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Norris McLaren S 1:27.420 150.745 mph 2 Stroll Aston Martin S 1:27.554 0.134 3 Piastri McLaren S 1:27.631 0.211 4 Verstappen Red Bull M 1:27.729 0.309 5 Russell Mercedes M 1:27.738 0.318 6 Alonso Aston Martin S 1:27.794 0.374 7 Hamilton Mercedes M 1:27.858 0.438 8 Leclerc Ferrari M 1:27.903 0.483 9 Sainz Ferrari H 1:27.925 0.505 10 Ocon Alpine S 1:27.974 0.554 11 Hulkenberg Haas S 1:28.082 0.662 12 Bottas Stake S 1:28.254 0.834 13 Ricciardo RB S 1:28.477 1.057 14 Bearman Haas S 1:28.536 1.116 15 Zhou Stake S 1:28.590 1.170 16 Albon Williams S 1:28.649 1.229 17 Doohan Alpine S 1:28.735 1.315 18 Colapinto Williams S 1:29.078 1.658 19 Hadjar Red Bull M 1:29.270 1.850 20 Tsunoda RB H 1:29.864 2.444