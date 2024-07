Hungarian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Hungarian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Norris McLaren S 1:17.788 125.987 mpg 2 Verstappen Red Bull M 1:18.031 0.243 3 Sainz Ferrari M 1:18.185 0.397 4 Perez Red Bull M 1:18.255 0.467 5 Russell Mercedes M 1:18.294 0.506 6 Magnussen Haas M 1:18.315 0.527 7 Hamilton Mercedes S 1:18.363 0.575 8 Ricciardo RB M 1:18.371 0.583 9 Albon Williams M 1:18.514 0.726 10 Alonso Aston Martin M 1:18.519 0.731 11 Bottas Stake M 1:18.586 0.798 12 Sargeant Williams M 1:18.611 0.823 13 Piastri McLaren H 1:18.618 0.830 14 Ocon Alpine M 1:18.754 0.966 15 Hulkenberg Haas M 1:18.791 1.003 16 Gasly Alpine M 1:18.888 1.100 17 Stroll Aston Martin S 1:19.179 1.391 18 Leclerc Ferrari M 1:19.286 1.498 19 Tsunoda RB S 1:19.606 1.818 20 Zhou Stake M 1:20.067 2.279