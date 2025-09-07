Italian Grand Prix: Race team notes - Alpine

Pierre Gasly: "We decided for a new power unit before the race, which meant we would start today from the Pit Lane.

"From there, we knew it was going to be tough, especially at a track like this, which does not suit our car so well. We just tried to stay out as long as possible on Hards with the hope of benefitting from a late Safety Car or Red Flag. It seems like everyone kept it quite clean, so no incidents for us to benefit from. At the moment, with the car we have, it is looking very difficult to reach the points. The team is working really hard, there is a really good togetherness between everyone, even in this moment, which is not easy. We will stick at it, try our best, take each race as they come and see what we can do each time we are on track."

Franco Colapinto: "Today was tricky even if we knew that would probably be the case this afternoon on a difficult track for us. We lacked pace and struggled to make much progress, which made the race quite long without much action. We tried our best, stuck to a conventional strategy but, in the end, a difficult seventeenth place finish. We will regroup and understand what we can do better next time. My goals remain the same: they are to continue to build up on the experience gained at these past races and find ways to make progress with our car and do our best. We will have a week or so now to look ahead to the next race in Baku. I will be with the team in Enstone to prepare and hopefully keep making steps forward."

Flavio Briatore: "It was not the best day or end result for us today in Monza, at a track we knew doesn't play to the strengths of our package. With the current car, this is what we have available to us and to both drivers for the remaining races, with the focus firmly on the development of the 2026 car. As racers, we know weekends like these are going to be difficult, but we are confident with the work going on behind the scenes that better days lie ahead for the team."