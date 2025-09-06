Site logo

Italian Grand Prix: Qualifying team notes - Alpine

NEWS STORY
06/09/2025

Pierre Gasly: "We always knew this would be a difficult session for us with our car not too well suited for this track.

"What is encouraging is that we closed the gap to the cars in front of us since Practice, so I felt we did a good job there to make improvements and still be in the mix. I had some traffic on my last run, it cost me a little bit, but still probably not enough to reach Q2. Again, it will be tight tomorrow and in any scenario, we will always put up a fight and give it our all. It has been a day of big news for me as I have extended my contract at the team until the end of the 2028 season. I have confidence and optimism for the future and it is great to be able to announce it here on the five-year anniversary of my first Formula One win."

Franco Colapinto: "It was tricky for us this afternoon. Monza is a circuit which probably does not work well for our car and that has been clear all weekend. Personally, I felt like the laps were good, I am feeling happier in the car at the moment, but we are just lacking some speed to put ourselves any further up the grid. We will work on a strategy for tomorrow and aim to maximise our end result. It will not be a straightforward one but we will do our best to move forwards and round off the European part of the season in the best possible way."

