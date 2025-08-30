Dutch Grand Prix: Qualifying team notes - Alpine

Pierre Gasly: "Overall, I am happy with the outcome of today's Qualifying and I am pleased with how we turned things around as a team from Free Practice 3.

"We seemed to lack pace earlier today so to be in the fight for Q3 was good. Even though we are in fourteenth place, only a tenth and half was the difference to reaching Q3 and a hundredth between another two positions such are the small margins. Of course, we need more, but considering where we are with the car at the moment, we can be pleased with our effort. These close margins makes it exciting and puts even more on both the team and driver not to make any mistakes and maximise everything. We know this is not an easy track to overtake but we will see what we can do tomorrow. I would not mind some rain! It is a race and anything can happen."

Franco Colapinto: "It was a very tight Qualifying today. In Free Practice 3, we really struggled but in Qualifying the car was much stronger and in a much better place. We had the potential to go through to Q2, but we were very unfortunate with some traffic in Sector 3 on my final push lap. I had two cars in front of me, which was not useful, and lost some downforce as a result of the dirty air in Turns 11, 12 and 13. It's disappointing to miss out by such a small amount, especially from things outside our control. We were having a good session and on a good lap at the end so it's very disappointing. We want to perform as a team, we want to do better and all of us are pushing. We looked decent on high fuel on Friday so we hope to be strong tomorrow, whatever the weather."

Flavio Briatore: "Naturally it's disappointing not to reach Q3, that's always the aim. But as is the recurring theme in 2025, the field is incredibly close and separated by the finest of margins. I can't remember a time like this in all my time in Formula One and it's great for us and the fans to see it being so competitive. We went backwards a bit on set-up in practice and tested out some things, but we reverted back to what we knew worked and the drivers felt a bit more comfortable. Both Pierre and Franco have been working extremely hard with the engineers and have been applying themselves well. It's been bright sunshine one minute and rain the next in Zandvoort, so let's see what tomorrow brings for the race."