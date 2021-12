Abu Dhabi GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Hamilton Mercedes 1:23.274 141.862 mph 2 Verstappen Red Bull 1:23.488 0.214 3 Bottas Mercedes 1:24.025 0.751 4 Perez Red Bull 1:24.047 0.773 5 Norris McLaren 1:24.106 0.832 6 Tsunoda AlphaTauri 1:24.223 0.949 7 Gasly AlphaTauri 1:24.251 0.977 8 Sainz Ferrari 1:24.595 1.321 9 Ricciardo McLaren 1:24.733 1.459 10 Leclerc Ferrari 1:24.758 1.484 11 Stroll Aston Martin 1:24.821 1.547 12 Ocon Alpine 1:24.834 1.560 13 Raikkonen Alfa Romeo 1:25.037 1.763 14 Giovinazzi Alfa Romeo 1:25.048 1.774 15 Alonso Alpine 1:25.094 1.820 16 Vettel Aston Martin 1:25.115 1.841 17 Russell Williams 1:25.220 1.946 18 Latifi Williams 1:25.322 2.048 19 Schumacher Haas 1:25.340 2.066 20 Mazepin Haas 1:26.332 3.058