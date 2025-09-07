Italian Grand Prix: Race team notes - Pirelli

The Chimera trophy bearing the number one, designed by Italian artist Nico Vascellari for Pirelli and Pirelli HangarBicocca, ended up in the hands of Max Verstappen after the Italian Grand Prix.

This was the four times world champion's third win of the season, following on from those in Suzuka and Imola, as well as his third in this race, to add to those in 2022 and 2023, all with Red Bull Racing. It's the Dutchman's 66th career win while the Anglo-Austrian team is now on 125 wins, five of them here in Monza.

This race goes into the record books as the fastest ever Formula 1 Grand Prix. Verstappen's average speed was 250.706 km/h, beating the previous record set in Monza by Michael Schumacher in 2003 with an average speed of 247.586 km/h. In fact, the drivers who finished second to seventh today also got under the Ferrari driver's winning time.

Just as they did a year ago, the two McLaren drivers were on the podium, with Lando Norris second and Oscar Piastri third. The Englishman also set a new outright average speed record when he set the race fastest lap on lap 53 in 1'20"901, at a speed of 257.781 km/h.

As expected, the majority of drivers had opted to start the first stint on Medium tyres, while five, Stroll, Gasly, Ocon, Hadjar e Albon went with the Hard. Lawson was the only driver to start on Softs. The C5 made a further appearance in the closing stages when five drivers - Norris, Piastri, Stroll, Gasly and Ocon - fitted it for the final few laps, having extended the opening stint much further than expected. The longest stint of all came courtesy of Ocon who did 51 laps on the Hard, while Norris went furthest on the Medium completing 46 laps. Lawson did the most laps on the Soft (9).

Marco Tronchetti Provera, Pirelli Exwcutive Vice President: "It's great to be here in Monza for the Italian Grand Prix, a special event not only for Pirelli but also for Formula 1. A week ago in the Netherlands we reached the milestone of 500 Grands Prix in motor racing's blue riband category, the only tyre manufacturer to do so. Here in Monza, we wanted to celebrate the landmark with our partners in this amazing adventure: Formula 1 President and CEO Stefano Domenicali, FIA President Mohammed Ben Sulayem, along with all the drivers and team bosses. Pirelli was on track at Silverstone with its Stella Bianca tyre on 13 May 1950 when Nino Farina won the first World Championship Grand Prix and today it is the sport's sole supplier. Formula 1 is an amazing open-air laboratory for experimenting with and testing new technical solutions, as well as for improving research and development and manufacturing processes for our tyres.

"On this day of celebration, above all I want to thank everyone at Pirelli for their passionate commitment and the quality of their work over the years, as well as for everything they will do in the future, as we continue pushing forward with this partnership."

Mario Isola: "In this Grand Prix, all the excitement was condensed into the opening laps, with drivers overtaking and repassing each other with some thrilling moves. Then, once the situation stabilised, the race became very linear with all drivers trying to extend their first stints as much as possible, depending on which compounds they had chosen for the start. Unlike last year, there was practically no graining today and on this very smooth track surface, performance degradation was pretty much zero. This meant that all the drivers could more or less chose the moment to pit based on their track position, while others gambled going much longer than the window predicted based on how free practice had gone, in the hope of a possible Safety Car, having nothing left to lose.

"We saw some cases of blistering across the front axle, but not enough to have a significant impact on car performance. In terms of wear, it's clear that those drivers who went beyond the 40 lap mark on their first stint, came very close to or in some cases, even exceeded the wear limit, but without losing performance.

"All in all, evaluating tyre performance in this Grand Prix, I would say they were too good. It will be important for us to analyse the data very well to understand how to proceed with the development of compounds for next year. On this topic, it's worth noting that in less than 48 hours, we will be back on track in Monza for two days of testing of 2026 tyres, working with Red Bull Racing (Verstappen/Tsunoda and Aston Martin (Drugovich) on Tuesday and with Williams (Albon/Sainz) and Racing Bulls (Lawson/Hadjar) the following day."