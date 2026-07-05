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British Grand Prix: Race team notes - Cadillac

NEWS STORY
05/07/2026

The Cadillac Formula 1® Team secured a competitive double car finish in today's British Grand Prix.

Checo Perez passed the checkered flag 15th, with teammate Valtteri Bottas 17th after a hard-fought 52 laps. The result is a positive step for the team, building on the momentum of the upgrades introduced last week.

The next round of the 2026 FIA Formula One World Championship™ will take place at the historic Spa-Francorchamps Circuit, home of the Belgian Grand Prix, in two weeks' time.

Checo Perez: "Overall it was a good race and probably one of our best so far this season. We had a really good start and were fighting to hold the Haas behind. There is some work to do, but we have to keep pushing and hopefully the next package of upgrades will bring us up. With just a little bit more speed we will really be in the mix with the midfield teams and then we can start to challenge a bit more."

Valtteri Bottas: "Number one thing is that we finished the race for the first time after three events with DNFs which is positive. It's also the first race distance we've finished with the upgrades so there's a lot we can learn from both cars on how to optimize the package going forward. I think we have improved our pace overall. At times especially on the Hard tire, it felt like we were a bit closer to the midfield while keeping a good margin from Aston throughout the whole race."

Graeme Lowdon, Team Principal: "The team has shown its resilience this weekend, particularly at the end of a very challenging double header. But more than that, it was a really strong race. Both cars had good starts and the pace to run comfortably ahead of the Astons and race with the Haas cars. I would like to thank everyone in the team for their constant hard work."

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