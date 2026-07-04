British Grand Prix: Sprint & Qualifying team notes - Cadillac

The Cadillac Formula 1® Team marked the 4th of July with Valtteri Bottas and Checo Perez taking the squad's Stars and Stripes-inspired livery to the track for today's Sprint Race and Qualifying for the British Grand Prix.

Valtteri and Checo crossed the line P19 and P22 in the Sprint Race respectively, gaining significant information for tomorrow's 52-lap race. The team then shifted focus to Qualifying, with Valtteri placed P18 and Checo P20 following a competitive session.

Sunday's British Grand Prix starts at 3 p.m local time where the team will look to continue the strong momentum built across the weekend.

Checo Perez: "We used the Sprint this morning as a learning opportunity after the incident with Fernando [Alonso]. I did apologize to him for that one, but luckily he didn't lose much. In Qualifying I struggled with my high-speed balance so we made a lot of changes and on one of them something happened that gave me no front end grip through the fast sections, which hurt me quite a lot. All the same we have good information for tomorrow and hopefully we can be quite a bit stronger in the race and in the mix for the midfield. There will be a lot happening and we just need to be there at the right time as there can be opportunities."

Valtteri Bottas: "One of the better Qualifying sessions for me this year. We maximized the session and didn't leave much more on the table with a good last run. We improved the setup of the car from yesterday's Quali and today's Sprint. The changes felt better in Qualifying with the balance, but they should be more suited to tomorrow's race so let's see what's possible."

Graeme Lowdon, Team Principal : "Today has been highly valuable to gain more information on the car and tire behavior in high-speed trim. We intentionally ran the cars on a split strategy in the Sprint and it has set us up well for the race tomorrow. Valtteri and Checo have shown maturity in playing the long game for what is likely to be a long but unpredictable race."