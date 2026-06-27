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Austrian Grand Prix: Qualifying team notes - Cadillac

NEWS STORY
27/06/2026

The Cadillac Formula 1® Team will line up for tomorrow's Austrian Grand Prix with Checo Perez and Valtteri Bottas in 19th and 20th positions respectively.

The duo finished within a couple of tenths of Q2 in the sweltering conditions of the Red Bull Ring and will look to make solid progress in the 71-lap race.

Checo Perez: "It was tricky today given we were on the back foot after the stoppages yesterday, but generally speaking we maximized what we could. We focused on race preparation instead as we know how important and tricky tire degradation will be around here tomorrow. It's super close out there but I feel like we have good race pace so hopefully this approach will pay off."

Valtteri Bottas: "There was a bit more in it today. I was a bit too close to Checo on the last run with traffic so there were probably a couple tenths more that I missed out on. Despite the issues we faced yesterday, we managed to put the car in a decent window with the upgrades working. We know we need to keep chipping away at the gap to the midfield. Tomorrow will be a tough test with the high temperatures but let's see what we can do."

Graeme Lowdon, Team Principal: "It was always going to be a tricky day after the loss of track time yesterday. It probably cost us a lot of lap time as we couldn't really optimize preparation for Qualifying. Nevertheless, we are in relatively good shape for the race tomorrow as we worked a lot on understanding tire behavior. This will be crucial in the high temperatures over the short lap. We will stay focused and keep working hard as we look to make as much progress in the race as possible."

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