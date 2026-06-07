Monaco Grand Prix: Race team notes - Cadillac

The Cadillac Formula 1® Team achieved its strongest result to date in today's Monaco Grand Prix, one of the most famous races on F1's calendar.

Checo Perez finished 10th on the road - the final points' scoring position - but was awarded a post-race penalty for starting out of position following a red flag that dropped him down the order. Regardless of the official classification, the result is remarkable in only the American squad's sixth race.

Checo was the sole finisher for the team as Valtteri Bottas retired on lap 15 following a brake issue.

Checo Perez: "An amazing thing for the team. It was such a very tricky race out there with the vibrations - at some points we thought about retiring the car as it was so hard - but we didn't give up, we kept pushing, kept our head down and the race presented us with another opportunity to go for it. I had a poor restart but a tremendous first lap and overtook a lot of cars and in the end we finished P10 on the road. It was a shame with the penalty as we didn't get any benefit from the restart, but that's how it is - it doesn't detract from the result today."

Valtteri Bottas: "We knew going into the race that the brake temperatures could be an issue. Even with a lot of management from the first lap, we couldn't keep the temperatures under control, so we had to retire the car. It's been a challenging weekend at a unique circuit but we're still seeing positive glimpses. It's another event we can learn from with the aim of improving and preventing these kinds of issues going ahead."

Graeme Lowdon, Team Principal: "To finish 10th on the road is an incredible testament to the resolve of the team to keep fighting until the end. After the red flag restart, Checo drove fantastically well to make up several positions on the road - it was a real shame that the penalty dropped us back as he fought like he was going for the win. Valtteri had to retire the car, but his luck will change and it will come to him. I want to thank absolutely everyone in the team for all of their hard work. We've got some real momentum behind us now and we can't wait to get back on track."