Canadian Grand Prix: Race team notes - Cadillac

The Cadillac Formula 1® Team had its most competitive race to date in today's Canadian Grand Prix. Checo Perez raced in the midfield in both yesterday's Sprint and today's race, however his Grand Prix ultimately came to a premature end on lap 39 with suspension failure, his first retirement of the year.

Valtteri Bottas was the sole finisher for the American squad, passing the flag in 16th overall.

The team will now return to its base to regroup ahead of the Monaco Grand Prix in two weeks.

Checo Perez: "It was going well! Obviously at the start we got it wrong with the intermediate tires, but it was 50-50 which way to go. We were recovering and in contention, battling with Esteban [Ocon] and then I got ahead of the Haas and we had some good pace. Then unfortunately we had a suspension failure and had to retire. We've done a massive step in the right direction this weekend and it has been our most competitive weekend since the start of the season, so plenty of positives. We just need to clean up operationally now to capitalize on the progress we've made."

Valtteri Bottas: "A long and tough day out there. We really struggled with the balance. We couldn't cure the oversteer in anyway throughout the race, which was the biggest issue and something we need to investigate. Result wise, we maybe sometimes can't see that much progress, but it's not only the pace of the car as we've been continuing to make improvements everywhere else. We're getting there step by step and always knew it would take time. The next race is in two weeks, so hopefully we can take another step forward."

Graeme Lowdon, Team Principal: "Even challenging races can yield useful learnings, and that's what we can take away from this weekend. Overall, it's been our most competitive weekend to date. We introduced some further upgrades, which have given us another step up in performance and we were able to race on pace in the midfield. Operationally we know where we need to improve, but everything we do is being done for the first time. We'll address as we go into the European season. Monaco represents a very different challenge to anything we've seen before so we will debrief, regroup and come back even stronger."