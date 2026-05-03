Site logo

Miami Grand Prix: Race team notes - Cadillac

NEWS STORY
03/05/2026

The Cadillac Formula 1® Team secured a double-car finish in its first home race, the Miami Grand Prix, as Checo Perez passed the flag in P16 and Valtteri Bottas in P18.

The result is the American squad's third consecutive double Grand Prix finish, in addition to two double Sprint race finishes in its short history.

Checo Perez:&#8239; "Today we were racing. It was a lot of fun fighting Fernando [Alonso] at the end. Unfortunately, he just passed me but overall it was a nice fight and one that I enjoyed a lot. We made the most out of today and we have learned a lot this weekend. We need to take this package back to the factory to analyze everything and see which direction to take, but I feel that we are not too far away to make a couple of clicks here and there and move forward again. Qualifying was very promising, and the Sprint event, and the crew did a great job in my pit stop too, so we see some real flashes. Overall things are going in the right direction."

Valtteri Bottas:&#8239;"A difficult day out there today. It felt like we made some improvements with fresh tires, but the degradation was still huge. The drive-through penalty didn't help. Basically, my pit limiter was not on after pressing it, but we've been lacking a bit of feedback on the buttons, so I didn't press it hard enough. This weekend was an important one for us as a U.S. team racing at home and we've shown that we're definitely making progress in some areas. The biggest takeaway is that we still have work to do to find more performance, so we'll investigate that as a team and keep building."

Graeme Lowdon, Team Principal:&#8239;"This weekend has been a positive step forward for Cadillac Formula 1 Team. We got another double car finish in the race today, building on yesterday's double result in the Sprint, and were able to race with other cars on pace. We also know there are areas we need to refine and improve so there is more to come from us. We've increased the amount of data that we have access to by a huge amount and we will look to make another step forward in Montreal."

Dan Towriss, CEO, Cadillac Formula 1 Team Holdings: "I'm proud of the team this weekend. The pressure of racing for the first time on home soil, with our first significant upgrade package, has been huge, but the team and drivers have performed well. We're showing some real flashes of progress, which just makes us hungry for more."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms