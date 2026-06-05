Monaco Grand Prix: Practice team notes - Cadillac

The Cadillac Formula 1® Team took to the iconic streets of Monaco for the first time today as the opening day of the Monaco Grand Prix got underway.

Checo Perez and Valtteri Bottas completed a combined total of 114 laps across the two practice sessions as the team focused on building confidence around the challenging Monaco layout, evaluating car balance, tire performance and gathering data on Formula 1's most historic street circuit.

Checo Perez: "It was unfortunate we ended the second session as we did on track, but it's also about finding the limits for the race on Sunday and it's important that we got as much running as we did. It's been a strong Friday for us and we were close - a few tenths would have changed our lives completely, so I hope we can find them when they matter. We are close to the cars in front and where we finish tomorrow will depend on how others perform, but anything can happen around here - we just need to be there when it matters and get the maximum out of the car tomorrow."

Valtteri Bottas: "Challenging day today. I was struggling quite a bit with the car setup, but that's what practice is for. We've just got to figure out the true corner balance, we also struggled a little bit with the ride of the car, but now we have the whole overnight. We'll get the feedback from the simulator, and everyone is going to be working hard tonight to make improvements for tomorrow. Even though it's a tricky day, it's still great to be back on the streets of Monaco."

Graeme Lowdon, Team Principal: "Monaco is always a challenge, but it also provides opportunities. Our first day of running has allowed us to gather as much information as possible on a track that is very different from any we have been to so far. We have focussed on getting ourselves as prepared as possible for the operational challenges of Monaco and, aside from the stoppage on track right at the end of the second session - which we will investigate tonight - we achieved both of these objectives. We have a solid basis to build upon going into that crucial qualifying tomorrow."