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Austrian Grand Prix: Race team notes - Cadillac

NEWS STORY
28/06/2026

The Cadillac Formula 1® Team experienced a double retirement from today's Austrian Grand Prix. Valtteri Bottas and Checo Perez both retired with overheating brakes in the early part of the race.

The team will now thoroughly debrief this challenging weekend and look to come back stronger in Silverstone for the British Grand Prix next week.

Checo Perez: "Today was very unfortunate. In the traffic the brakes overheated and we had to retire. We were really in the mix and had the pace to fight with the Williams — I overtook Alex [Albon] on track so it's a massive shame that we couldn't make the most of it today. We really need to go deep on analysis and see what we can figure out for Silverstone."

Valtteri Bottas: "We knew that this is one of the most challenging tracks for the brakes and with these high temperatures. We didn't see any issues when we completed more laps during practice and then suddenly two laps into the race my brakes overheated. It's now the third DNF in a row for me, so this is the number one thing we need to get on top of as a team. We need to finish the races to learn more, so this will be our focus going forward."

Graeme Lowdon, Team Principal: "This has been a challenging weekend, but it's in these moments that a team shows its resilience and strength. The whole team is working incredibly hard and we will continue to do so — there are no short-cuts in Formula 1. We need to investigate what has happened and move forward. We have made progress in terms of pace and the gap from the rear of the field is growing, but we need to ensure we have the reliability to demonstrate it. The next few days will be very busy, but I have every confidence in the team to come back stronger in Silverstone."

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