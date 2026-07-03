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British Grand Prix: Practice & Sprint Shootout notes - Cadillac

NEWS STORY
03/07/2026

The Cadillac Formula 1® Team today started its campaign for the British Grand Prix weekend at a sun-soaked Silverstone Circuit.

Following a positive FP1 session in the morning, Checo Perez and Valtteri Bottas maximized the Sprint Qualifying session to qualify in 19th and 20th respectively.

Checo Perez: "It was a tricky one today. Right now we are focusing on maximizing what we are able to do, and from where we were in FP1 to the end of Quali we showed a good step. The car was a little bit more neutral on the balance with the wind and it was close to Esteban [Ocon], but in the end I had a bit of traffic through Turn 4 and an issue with energy deployment. I don't think getting into SQ2 was possible today, but the good thing is that we are making progress and now looking forward to some more track running in the Sprint tomorrow."

Valtteri Bottas: "On a single lap we're still in this position between Aston and the midfield. It's a different way of driving around here with these cars but it's better than I thought and Silverstone has always been a super track. We'll see how the Sprint goes tomorrow. Hopefully, we'll be able to get a better read on the upgrade we brought in Austria as we only did two laps in the last race."

Graeme Lowdon, Team Principal: "This weekend has been more straightforward in terms of preparation. We were able to run our program this morning to analyze tire and energy management around this track and, while we still have some work to do, we understand the direction and how to improve. Both Valtteri and Checo did a great job. We'll look to have a clean race tomorrow and make progress where and when we can."

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