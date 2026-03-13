Site logo

Chinese Grand Prix: Practice - Times

NEWS STORY
13/03/2026

Times from today's free practice session for the Heineken Chinese Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap
1 Russell Mercedes S 1:32.741 131.483 mph
2 Antonelli Mercedes S 1:32.861 0.120
3 Norris McLaren S 1:33.296 0.555
4 Piastri McLaren S 1:33.472 0.731
5 Leclerc Ferrari S 1:33.599 0.858
6 Hamilton Ferrari S 1:34.129 1.388
7 Bearman Haas S 1:34.426 1.685
8 Verstappen Red Bull S 1:34.541 1.800
9 Hulkenberg Audi S 1:34.639 1.898
10 Gasly Alpine S 1:34.676 1.935
11 Lawson Racing Bulls S 1:34.773 2.032
12 Bortoleto Audi S 1:34.828 2.087
22 Hadjar Red Bull S 1:34.856 2.115
13 Ocon Haas S 1:34.877 2.136
14 Colapinto Alpine S 1:34.947 2.206
15 Albon Williams S 1:35.480 2.739
16 Sainz Williams S 1:35.679 2.938
17 Alonso Aston Martin M 1:35.856 3.115
18 Bottas Cadillac S 1:36.057 3.316
19 Stroll Aston Martin M 1:37.224 4.483
20 Lindblad Racing Bulls M 1:37.896 5.155
21 Perez Cadillac M 1:39.200 6.459

