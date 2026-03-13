Chinese Grand Prix: Power Unit elements

Power unit elements used prior to the Heineken Chinese Grand Prix weekend.

Driver Car ICE TC EXH MGU-K ES PU-CE PU-ANC Norris McLaren 1 1 1 1 1 1 1 Piastri McLaren 1 1 1 1 1 1 1 Russell Mercedes 1 1 1 1 2 2 2 Antonelli Mercedes 1 1 1 1 1 1 1 Verstappen Red Bull 1 1 1 1 1 1 1 Hadjar Red Bull 1 1 1 1 1 1 1 Leclerc Ferrari 1 1 1 1 1 1 1 Hamilton Ferrari 1 1 1 1 1 1 1 Albon Williams 1 1 1 1 1 1 1 Sainz Williams 1 1 1 1 2 2 2 Lindblad RB 1 1 1 1 1 1 1 Lawson RB 1 1 1 1 1 1 1 Stroll Aston Martin 1 1 1 1 1 1 2 Alonso Aston Martin 1 1 1 1 1 1 1 Ocon Haas 1 1 1 1 1 1 1 Bearman Haas 1 1 1 1 1 1 1 Hulkenberg Audi 1 1 1 1 1 1 1 Bortoleto Audi 1 1 1 1 1 1 2 Gasly Alpine 1 1 1 1 1 1 1 Colapinto Alpine 1 1 1 1 1 1 1 Perez Cadillac 1 1 1 1 1 1 1 Bottas Cadillac 1 1 1 1 1 1 1

ICE = Internal combustion Engine

TC = Turbo Charger

EXH = Exhaust Set

MGU-K = Motor Generator Unit - Kinetic

ES = Energy Store

PU-CE = Power Unit Control Electronics Unit

PU-ANC - Power Unit Ancillary Component

Note: Drivers are limited to just four Internal Combustion Engines this season, also four Turbochargers, three MGU-Ks, Energy Stores and Control Electronics. In terms of exhaust systems, they are limited to 4 for the season.