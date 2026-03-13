Site logo

Chinese Grand Prix: Power Unit elements

NEWS STORY
13/03/2026

Power unit elements used prior to the Heineken Chinese Grand Prix weekend.

Driver Car ICE TC EXH MGU-K ES PU-CE PU-ANC
Norris McLaren 1 1 1 1 1 1 1
Piastri McLaren 1 1 1 1 1 1 1
Russell Mercedes 1 1 1 1 2 2 2
Antonelli Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
Verstappen Red Bull 1 1 1 1 1 1 1
Hadjar Red Bull 1 1 1 1 1 1 1
Leclerc Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
Hamilton Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
Albon Williams 1 1 1 1 1 1 1
Sainz Williams 1 1 1 1 2 2 2
Lindblad RB 1 1 1 1 1 1 1
Lawson RB 1 1 1 1 1 1 1
Stroll Aston Martin 1 1 1 1 1 1 2
Alonso Aston Martin 1 1 1 1 1 1 1
Ocon Haas 1 1 1 1 1 1 1
Bearman Haas 1 1 1 1 1 1 1
Hulkenberg Audi 1 1 1 1 1 1 1
Bortoleto Audi 1 1 1 1 1 1 2
Gasly Alpine 1 1 1 1 1 1 1
Colapinto Alpine 1 1 1 1 1 1 1
Perez Cadillac 1 1 1 1 1 1 1
Bottas Cadillac 1 1 1 1 1 1 1

ICE = Internal combustion Engine
TC = Turbo Charger
EXH = Exhaust Set
MGU-K = Motor Generator Unit - Kinetic
ES = Energy Store
PU-CE = Power Unit Control Electronics Unit
PU-ANC - Power Unit Ancillary Component

Note: Drivers are limited to just four Internal Combustion Engines this season, also four Turbochargers, three MGU-Ks, Energy Stores and Control Electronics. In terms of exhaust systems, they are limited to 4 for the season.

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms