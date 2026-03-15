Chinese Grand Prix: Driver Tyre Strategies

15/03/2026

Details of each driver's tyre strategy during the Heineken Chinese Grand Prix.

Driver Team Start Stint 2 Stint 3
Antonelli Mercedes NM NH
Russell Mercedes NM NH
Hamilton Ferrari NM NH
Leclerc Ferrari NM NH
Bearman Haas NM NH
Gasly Alpine NM NH
Lawson Racing Bulls NM NH
Hadjar Red Bull US NH NH
Sainz Williams NM NH
Colapinto Alpine NH NM
Hulkenberg Audi NH NM
Lindblad Racing Bulls NH NM
Bottas Cadillac NM NH
Ocon Haas NH NM NS
Perez Cadillac NM NH
Verstappen Red Bull US NH
Alonso Aston Martin NH NM
Stroll Aston Martin NH

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

